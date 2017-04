Wat kun je doen met Pasen? Hier een paar tips!

Wat te doen in Deventer dit weekend? Je hoeft je niet te vervelen in Deventer en Salland.

Ga LOS!

LOS is een bijzonder en intiem festival in dit havengebied, waar de kracht van kunst, ambacht, cultuur en ondernemerschap is samengeperst op 20 hectare. Waar je op bezoek bent bij de Havenkwartierders thuis. Waar je een bijzonder programma treft op heel verschillende locaties in het Havenkwartier, voor jong en oud, met voor ieder wat wils: concerten, dj’s, kunst, ambachten, workshops, theater, dichters en eten & drinken

Knuffelen met knorrende krulstaarten

Het jaarlijkse Jongedierenfeest bij de Ulebelt staat voor de deur. Vanwege de jonge biggen die dit voorjaar geboren werden staat het hele feest in het teken van knorrende krulstaarten. Naast de biggen zijn er ook lammetjes en kuikens om te aaien en knuffelen.

De Sallandse Panoramatocht

Traditioneel begint het fietsseizoen in Salland met de Sallandse Panoramatocht, een vrije toertocht van 50 en 100 km. De Panoramatocht onderscheid zich van de andere tochten door het vele klimwerk iets waar je al gauw voor naar Limburg gaat maar in Salland is dat ook mogelijk. De deelnemers aan deze tocht komen uit het hele land en zijn aangenaam verrast door de mooie gevarieerde Panoramatocht met de vele klimmetjes. De Sallandse Panoramatocht voert je over de Lemelerberg, de Hellendoornse berg, de Luttenberg, de Haarleberg en de Holterberg. De tocht van 50 km is geschikt voor de toerfiets, ebike en de racefiets, de tocht van 100 km is een pittige tocht en daarom meer geschikt voor de racefiets.

La Grande Paasbrocante op de Brink in Deventer

Op de Brink in Deventer heerst een Frans sfeertje met La Grande Paasbrocante. Met dit evenement waan je je tussen de terrassen en het lommerrijke groen op een pleintje in de Provence. Het evenement duurt van 10.00 tot 17.00 uur en de toegang is gratis.

De Paaskermis

Tijdens de gezellige Paaskermis in Deventer zijn er weer talloze attracties om uit te proberen. Attracties van grijpkranen tot de Crazy Shake staan opgesteld op Evenemententerrein Platvoet.

Paasvuren