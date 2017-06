Wietkwekerij kost Deventenaar mogelijk tonnen

Het was een anonieme melding die de politie op het spoor zette van de wietkwekerij in een woning aan de Hendrick Goltziusstraat in Deventer. Een warmtemeting bevestigde dat er iets niet klopte. Binnen werden vier kweektenten aangetroffen, met in totaal zo'n 800 wietplanten.

Huis verhuurd

Can D. (43) verklaarde aanvankelijk dat hij dat hij de woning had verhuurd, maar naar Turkije was verhuisd. De politie vond echter ook op zijn naam geadresseerde en geopende post van D. in het pand. Hij besloot daarop openheid van zaken te geven. Zijn onderneming was niet meer te redden en de schulden liepen op. Samen met een zekere 'Abdi' zette hij daar de kwekerij op. Abdi verzorgde de planten en verdeelde de winst. D. zou slechts één keer 5.000 euro hebben gekregen, voor één van de drie oogsten.

Brandgevaar

Ook het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat er drie oogsten waren. En dat die samen 193.000 euro aan criminele winst hebben opgebracht. Dat geld vorderde de officier van justitie van de man. Daarnaast eiste de officier een taakstraf van 240 uur en 2 maanden cel voorwaardelijk. De straf is ook omdat de stroom op een gevaarlijke manier was afgetapt. De hoeveelheid stroom was hoger dan de kabels aankonden. Die kunnen dan smelten, wat brand kan veroorzaken. De buren, die kinderen hebben, zijn boos op D. vanwege het gevaar dat ze daarbij gelopen hebben.

D. was niet aanwezig in de rechtszaal. Wel had hij bij de reclassering aangegeven spijt te hebben van zijn foute keuze.