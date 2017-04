Winnaars Miljoenenjacht: 'Je komt in een rollercoaster terecht'

Van feestgedruis aan de Arkelsteinlaan is maandag geen sprake, terwijl daar toch alle aanleiding voor is. De avond ervoor heeft Winston Gerschtanowitz in Bathmen noord namens de Nationale Postcode Loterij voor 1.85 miljoen euro aan geldprijzen uitgedeeld. De helft, 925.000 euro, is voor Han en Jet Ferwerda.

,,Hier gaat nog wel 29 procent aan kansspelbelasting af'', nuanceert de 69-jarige man des huizes. Dit betekent dat hij en zijn net 70 jaar geworden echtgenote het lieve sommetje van 656.750 euro overhouden. Op de vraag wat zij met hun plotseling verworven rijkdom gaan doen, kan het echtpaar geen klip en klaar antwoord geven. ,,Veertien dagen geleden hebben we een tweedehandsauto gekocht en sinds een maand ligt er een nieuwe vloer in de kamer. We zouden nu wel boven kunststof kozijnen kunnen plaatsen'', vertelt Han Ferwerda lachend.

Zijn vrouw heeft kort daarvoor met een tennisracket in de hand de kamer betreden. Als het aan haar en haar man ligt, gaat alles zo normaal mogelijk door. Daar hoort een potje tennis met vriendinnen beslist bij. Behoefte aan grootste avonturen hebben de Ferwerda's niet: ,,We houden niet van reizen en gaan altijd lekker naar Texel.''

De dag na 'Winston' komen de loterij-winnaars ontspannen over. Dat was zondagavond anders. ,,Welke idioot staat er met een zaklamp door ons raam te schijnen?'', vroegen de Ferwerda's zich af terwijl ze naar Ivo Niehe ( ,,we kijken nooit naar Miljoenjacht'') keken. Het bleek Winston Gerschtanowitz met zijn team van de Nationale Postcode Loterij. Enkele minuten later schreef Winston op hun bank een cheque van net geen zeven cijfers uit.

Verbouwereerd

,,Toen hij na 925 een punt zette en geen komma, kreeg ik het heel warm'', zegt Han Ferwerda. ,,Ik was helemaal verbouwereerd. Het is echt een rollercoaster waar je in terechtkomt'', vult zijn echtgenote aan. Vooraf was hun in Deventer wonende zoon gebeld om er zeker van te zijn dat zijn ouders thuis waren. ,,Onze dochter in Arnhem belde ons en zei 'daar drinken we een borrel op' terwijl zij helemaal niet drinkt.''