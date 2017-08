Woonbond: Huurder dupe illegale kosten

Deventenaar vier maanden de cel in voor alcoholische wildwestrit in gestolen auto

11 augustus De rechtbank in Almelo heeft de 24-jarige Deventenaar A.A. veroordeeld tot 8 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk, omdat hij onder invloed van alcohol en drugs in een gestolen auto over de A1 reed. Daarbij probeerde hij op hoge snelheid een politie-auto af te schudden. Hij reed daarbij diverse keren in op de agenten die hem volgden.