Wordt er ook drugs verhandeld bij Go Ahead Eagles en PEC Zwolle?

Volgens de Deventer politiechef Gert Telman is er geen enkele indicatie voor georganiseerde drugshandel of van verwevenheid met motorbendes bij Go Ahead Eagles. ,,Die situaties zijn totaal onvergelijkbaar. Go Ahead Eagles heeft de zaken goed voor elkaar. Zowel met de clubs als supportersvereniging hebben wij een goed contact. Die distantiëren zich volledig van deze dingen. Heel anders dan bij FC Twente, waar het een publiek geheim was dat het niet pluis was binnen VAK-P.''

Donderdagavond werd, terwijl de wedstrijd FC Twente-PSV nog gespeeld werd, een inval gedaan bij het supportershome van VAK-P. Dat er wel eens gesnoven wordt door fans in Deventer, is volgens Telman vrijwel niet te voorkomen. ,, Dat tolereren we niet, maar zal ook in de Adelaarshorst wel eens voorkomen. We hebben er laatst nog eentje tussenuit geplukt waarvan we dat wisten. Maar dat is heel iets anders dan drugshandel of verwevenheid met motorbendes.''

Supportersvereniging

Anders dan in Enschede, waar verschillende supportersgroepen een eigen stek hebben, waaronder de als harde kern bekend staande aanhang van VAK-P, telt de Adelaarshorst er één. Die van supportersvereniging Go Ahead Eagles, een van de oudste supportersverenigingen van ons land.De supportersvereniging (1100 leden) heeft een eigen home onder de hoofdtribune, open op wedstrijddagen.

Voorzitter Thea Norder van de SV Go Ahead Eagles zegt dat die vereniging drugshandel of gebruik binnen het home nooit zou toestaan. ,,Als dat wel zo zou zijn, dan zouden we daar ook tegen optreden. Maar de situatie is bij ons ook onvergelijkbaar met die van FC Twente.’’ . ,,Bij ons is gewoon iedereen welkom, alle supporters. Ook op de toiletten. Die zijn gewoon vrij toegankelijk.’’ Het supportershome in de Adelaarshorst was vrijdag dicht.

PEC Zwolle