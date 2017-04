Zero tolerance bij Turks referendum: Deventer heeft veiligheidsplan paraat

Deventer hanteert voor het Turkse referendum een veiligheidsplan om elke rel of dreiging daarop onmiddellijk in de kiem te kunnen smoren. Deventer is een van de Nederlandse steden waar Turken vanaf woensdag kunnen stemmen: voor of tegen meer bevoegdheden voor president Erdogan.

In België braken gisteren tijdens het stemmen bij de Turkse ambassade in Brussel gevechten uit tussen voor- en tegenstanders van de Turkse president Erdogan. Drie mensen werden daarbij neergestoken. Volgens de Vlaamse VRT begonnen de rellen toen Erdogan-aanhangers in de buurt van de ambassade posters hadden opgehangen om 'ja' te stemmen.

Op basis van de eerste berichtgeving noemt Deventer de Brusselse opzet 'naïef'. Dat zegt Freek Stein, de hoogste veiligheidsambtenaar van de gemeente. Stein: ,,Zover zullen wij het nooit laten komen. Ik begreep dat het misging toen ja-stemmers posters ophingen. Elke vlag of poster zal geweerd worden van het evenemententerrein in Deventer.'' Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Brussel doet Deventer geen aanpassingen aan het veiligheidsplan.

Het stemmen is in Deventer in de sporthallen van De Scheg. Op het terrein zelf is beveiliging aanwezig, ingehuurd door de Turkse overheid. Buiten het terrein zal voortdurend politietoezicht zijn. ,,Maar we gaan ervan uit dat het rustig zal verlopen'', zegt burgemeester Andries Heidema.

De gemeente voorziet geen demonstraties. Iedereen die het stemterrein wil betreden zal onder meer door een tassencontrole moeten. Stein: ,,Niet alleen voor controle op wapens, maar juist ook op posters en vlaggen.''

Deventer onderhoudt in de aanloop naar de verkiezingen intensief contact met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Noodbevel

Begin maart liep het in Rotterdam uit de hand nadat de Turkse minister Kaya de toegang werd geweigerd. Toen had ook Deventer een plan met noodbevel klaarliggen om de komst van de minister naar Deventer te voorkomen. Heidema: ,,Toen we wisten dat de minister ergens bij de Duitse grens stond, konden alle routes worden genomen.''