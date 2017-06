Zon schijnt op Zomerkermis in Deventer

Uniform gaat uit bij fanfare in Lettele

5 juni Spijkerbroeken en popliedjes op het podium. Een vol en zonovergoten terras van café Koerkamp was maandagmorgen getuige van de gedaantewisseling die de Lettelse fanfare Beatrix heeft ondergaan. Andere muziek, uniformen die in de kast blijven hangen en als klap op de vuurpijl een andere naam. Fanfare Beatrix gaat verder als More Music Orkest.