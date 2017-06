Apple wil 100% duurzame iPhone

Door de groeiende onzekerheid rond de beschikbaarheid van de bijzondere metalen maken steeds meer elektronicafabrikanten werk van recycling. Goed voor het milieu, maar vooral bittere noodzaak. In Japan werkt Hitachi al sinds 2010 aan recycling-programma's om zeldzame metalen uit de magneten in zijn motoren terug te halen. Ook Honda en Mitsubishi doen dat.



Apple gaat het verst: in zijn afgelopen maand verschenen duurzaamheidsrapport over 2016 zegt het technologiebedrijf in de toekomst geheel te willen stoppen met delven. ,,Wij geloven dat ons doel een gesloten productieketen is, waarbij al onze producten met hulp van hernieuwbare bronnen en gerecyclede materialen worden gefabriceerd", aldus Apple. ,,We dagen onszelf verder uit om op termijn onze afhankelijkheid van het delven te beëindigen."



Om dat doel te bereiken, is afgelopen jaren al een speciale recycle-robot ontwikkeld: Liam. In een flitsende YouTube-video is te zien hoe de robot in recordtijd iPhones 6 demonteert. Inmiddels zijn er meerdere demontagelijnen operationeel, waarvan één in Breda. Zo kunnen jaarlijks maar liefst 2,4 miljoen iPhones uit elkaar worden geschroefd. Per 100.000 toestellen valt 24 kilogram aan zeldzame metalen terug te winnen. Dat lijkt weinig, maar elke smartphone bevat slechts een fractie. Naast de zeldzame metalen haalt Liam ook onder meer 1.900 kilogram aluminium terug, 1,3 kilo goud, 7 kilo zilver, 800 kilo koper, 550 kilo kobalt, 55 kilo tin en 0,4 kilo aan platina.



En daar blijft het niet bij: Apple wil ook de miljoenen lithium-ion-accu's van kobalt gaan ontdoen, zodat dit metaal te hergebruiken is. Het bedrijf erkent dat een keten zonder delfstoffen niet komend jaar al is bereikt. ,,Het is een ambitieus doel dat vele jaren van samenwerking tussen vele teams van Apple, toeleveranciers en recycle-specialisten zal vergen. Maar we zijn er al een tijd mee bezig."