Cartoonist: 'Facebook zou satirici vinkje moeten geven tegen censuur'

,,Misschien moet Facebook wat minder preuts zijn”, zegt cartoonist Ruben L. Oppenheimer over het overmatig bannen van naakt op de pagina’s. Het is echter niet alleen dat naakt dat de moderators van Facebook parten speelt. Die moderators moeten gerapporteerde berichten checken. Zo werden satirische cartoons van Oppenheimer, met de Turkse president Erdogan als onderwerp, al eens verwijderd.

Oppenheimer kan zich voorstellen dat het bijhouden van alle berichten voor de Facebookteams ‘eigenlijk geen doen’ is. ,,Het zou een idee zijn om iedereen die bijvoorbeeld beroepsmatig met satire bezig is een vinkje te geven”, zo stelt hij voor. Die mensen zouden dan meer vrijelijk berichten kunnen plaatsen. ,,Als Facebook moeite heeft met filteren of bepalen wat fout is, dan is het een overweging mensen zo te merken. Wat je daarmee kunt filteren zijn de mensen die berichtjes plaatsen die daarna vaak gerapporteerd worden door een legertje Turkse gebruikers of Amerikanen”.