Chinese spelmaker legt gamer aan de ketting

Tencent wil het spel ook zo aanpassen dat de kinderen na 21.00 uur niet meer kunnen inloggen. Ook wil het bedrijf beperkingen plaatsen op de hoeveelheid aankopen die de kinderen kunnen doen en een special platform lanceren waardoor ouders gemakkelijker het gamegedrag van hun kinderen kunnen volgen. Het bedrijf vermeldt niet of de nieuwe regels ook buiten China zullen gelden. ,,Er zijn geen regels in China om verslaving aan spellen op de smartphone te voorkomen, maar we wilden als eerste proberen om de zorgen van ouders weg te nemen door het beperken van speeltijd en kinderen gedwongen uit te laten loggen", aldus het bedrijf. Tencent besloot de nieuwe regels in te voeren na grote controverse in de plaatselijke media, waarin ouders en leraren aan het woord werden gelaten over de verslavende trekjes van het spel.

Vergif

De voorgenomen maatregelen waren niet genoeg om verdere zware kritiek vanuit de Chinese media te voorkomen. In een opiniestuk in de People's Daily, een van de kranten van de Chinese communistische partij, werd het spel alsnog 'vergif' genoemd. De beursaandelen van Tencent doken na de publicatie van het stuk in het rood. Ze waren aan het eind van de dag 4,1 procent minder waard, de grootste daling in de afgelopen 17 maanden.



King of Glory is een rollenspel waarin spelers kruipen in de huid van Chinese historische karakters. Het spel is te vergelijken met het populaire League of Legends volgens verschillende media en bracht in maart en april meer geld in het laatje dan welke app dan ook op Android en iOS volgens TechNode. Volgens Tencent spelen er momenteel meer dan 200 miljoen gebruikers het spel, waarvan meer dan een kwart jonger is dan 19 jaar.