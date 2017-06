Facebook neemt 3.000 mensen aan om videomoorden te stoppen

Facebookprofiel overleden tienermeisje blijft gesloten voor rouwende ouders

31 mei De ouders van een overleden 15-jarig Duits meisje krijgen geen toegang tot het Facebookaccount van hun dochter. Dat heeft een Duitse rechtbank in hoger beroep bepaald. Het meisje had haar ouders eerder wel de inloggegevens van haar account gegeven. Facebook is tevreden met de uitspraak, maar wil wel kijken of het de ouders tegemoet kan komen.