Facebookprofiel overleden tienermeisje blijft gesloten voor rouwende ouders

De ouders van een overleden 15-jarig Duits meisje krijgen geen toegang tot het Facebookaccount van hun dochter. Dat heeft een Duitse rechtbank in hoger beroep bepaald. Het meisje had haar ouders eerder wel de inloggegevens van haar account gegeven. Facebook is tevreden met de uitspraak, maar wil wel kijken of het de ouders tegemoet kan komen.

Het meisje kwam om het leven nadat ze onder een metro terechtkwam. Haar ouders willen graag weten of dit echt een ongeluk was of een zelfmoord. Om te zien of ze op Facebook gepest werd, wilden de ouders toegang tot haar account om de privéberichten in te zien, zo meldt The Guardian. Facebook had het account al ‘bevroren’ nadat een vriendin had doorgegeven dat het meisje was overleden.

Gegevens

Het profiel is nog steeds zichtbaar, inclusief foto’s en openbare berichten, maar de ouders kunnen niet inloggen om privéberichten te bekijken. Om toch toegang te krijgen tot het account van hun dochter spande het paar, wiens namen niet bekend zijn gemaakt, een rechtszaak aan. Facebook wil zelfs niet zeggen wie de melder van het overlijden van het meisje was.

Tegenover de ouders verklaarde Facebook simpelweg niet mee te willen werken, zelfs al hadden ze de inlog-gegevens van hun dochter gekregen. Volgens het Amerikaanse social mediabedrijf is het namelijk een kwestie van privacy: met de inloggegevens kunnen de ouders immers ook de berichten van anderen aan hun dochter bekijken.

Digitale erfenis

Eerder oordeelde het hof in Berlijn nog dat de moeder in haar recht stond. De eigendommen van de dochter worden na het overlijden het eigendom van de ouders, zo redeneerde de rechter. Facebook ging echter in beroep tegen deze uitspraak.

In hoger beroep oordeelt een rechter nu in het voordeel van het Amerikaanse technologiebedrijf. Voor een uitspraak moest het hoger gerechtshof een erfwet van 120 jaar oud afwegen tegen een in 2009 vernieuwde telecommunicatiewet. Die bepaalt dat de al bestaande privacy van een telefoongesprek tussen twee personen ook geldt voor e-mails. Het gerechtshof is dus van oordeel dat dat ook toepasbaar is op privéchats.