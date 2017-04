Hardwell opent Twitch-kanaal met optreden op groot eSports-toernooi

Met zijn optreden, dat live werd uitgezonden op zijn nieuwe Twitch-kanaal, verzorgde Hardwell ook de opening van de finale in het Counter-Strike: Global Offensive-toernooi. De toernooien rond dat populaire schietspel worden steevast door tienduizenden fans op de voet gevolgd, zowel in het stadion als via livestreams.



De Nederlandse DJ besteedt zijn tijd zelf echter liever aan het onlangs uitgekomen The Legend of Zelda. ,,Ik ben nu natuurlijk in de zevende hemel met The Legend of Zelda: Breath of the Wild op de Nintendo Switch. Ik heb al veertig tot vijftig uur in de game gestoken", vertelde de populaire DJ aan Tweakers voorafgaand aan zijn optreden.



Livestreams

De liefde voor games heeft Hardwell naar eigen zeggen altijd gehad. Zijn Twitch-kanaal biedt hem de mogelijkheid zijn beide passies met elkaar te combineren. ,,Ik wil met mijn Twitch-kanaal een brug slaan tussen muziek en games. Die twee hebben veel met elkaar te maken. Ik wil daar op mijn kanaal allerlei dingen mee doen. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat ik zit te gamen terwijl ik nieuwe muziek laat horen, of misschien maak ik ooit wel eens muziek speciaal voor een game en kan ik live op Twitch laten zien hoe ik met die muziek bezig ben", zo schetste Hardwell de toekomst van zijn kanaal. Ook wil de DJ zijn fans uitnodigen om online met of tegen hem te gamen.



Met het ongeveer twintig minuten durende optreden in Katowice wist Hardwell de aanwezige eSportsliefhebbers goed te vermaken. Omgekeerd gebeurde dat ook: de DJ was aandachtig toeschouwer bij de StarCraft II-finale. ,,Heel spannend! Ik begrijp StarCraft redelijk, dus ik vind het supertof om te zien. Zeker als je dan in de zaal zit, krijg je de spanning tijdens de wedstrijden echt goed mee. Ik vind het onwijs knap en bizar om te zien op wat voor niveau die jongens hier spelen. Ik sprak hier toevallig ook nog even met een van de beste Nederlandse StarCraft II-spelers, 'Harstem'. Ik vind het zo knap wat hij doet. En hij vindt mijn muziek weer vet, dus daar was veel wederzijds respect."