Meld Misdaad Anoniem is helemaal niet zo anoniem

De website van Meld Misdaad Anoniem gebruikt technologie waardoor het gebruik niet zo anoniem is als je zou verwachten. Van mensen die de site bezoeken worden via cookies gegevens gedeeld met bedrijven als Google en Twitter. De Autoriteit Persoonsgegevens, die getipt werd door RTL , noemt het een 'zeer ernstige zaak'.

Op de site van Meld Misdaad Anoniem werden bezoekers tot vandaag getraceerd via tracking cookies. Daarmee wordt je websitebezoek in de gaten gehouden en kunnen je gegevens met onder meer advertentiebedrijven worden gedeeld. ,,We vinden dit een zeer ernstige zaak omdat op de site juist expliciet staat dat melders anoniem blijven", aldus een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Omdat de site de cookies zonder toestemming plaatste, was dit ook nog eens in strijd met de wet. In Artikel 6 van de Wet bescherming persoonsgegevens wordt de plicht vermeld om behoorlijk en zorgvuldig gegevens te verwerken.

Bij de Autoriteit Persoonsgegevens zien ze dit wel vaker misgaan. Zo werden onlangs bij sommige stemwijzers tracking cookies geplaatst. ,,Terwijl je een stemwijzer onbespied zou moeten kunnen doen". Ook in het geval van Meld Misdaad Anoniem vond de organisatie snelle actie noodzakelijk: ,, Mensen die anoniem een misdaad willen melden moeten zich daarbij veilig kunnen voelen."

Blunder

Vincent Böhre van Privacy First is vooral verbaasd over de 'blunder'. ,,Voor zover ik wist hebben ze het goed op orde bij Meld Misdaad Anoniem, dus het zal gaan om een onbedoelde fout." Voor hem is daarentegen zeker dat het 'geen goede zaak' is. ,,En dan druk ik me nog voorzichtig uit."

Vooral omdat anonimiteit zo expliciet op de site staat, gaat het volgens hem om een contradictie. De gevoelige informatie die gedeeld wordt op Meld Misdaad Anoniem zou niet opgepikt moeten kunnen worden door bijvoorbeeld criminelen. Daarom stelt Böhre: ,,Dit moet en mag niet kunnen."

Niet handig

Volgens een woordvoerder van Meld Misdaad Anoniem is er inderdaad een fout gemaakt, maar stonden de tracking cookies wel alleen op de informatiesite bij verschillende Youtube-filmpjes. ,,We gebruiken de filmpjes om uit te leggen hoe je een misdaad meldt. Alleen de anonimiteit op de informatiesite was daardoor blijkbaar niet gewaarborgd. Het meldformulier was wel altijd volledig anoniem", aldus een woordvoerder.

Hoewel de situatie volgens hem 'niet handig' was, ziet de woordvoerder ook weer niet zo'n groot probleem. ,,De anonimiteit van melders is dus nooit echt in het geding geweest. Op het meldgedeelte van de site waren we heel alert, we hebben alleen de linkjes op de informatiesite even over het hoofd gezien."