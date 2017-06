'Technologiebedrijven doen te weinig tegen digitale terreurpropaganda'

De familieleden stellen dat Islamitische Staat nooit zo groot had kunnen worden zonder Facebook, Twitter en YouTube, dat eigendom is van Google. De terreurorganisatie gebruikte de websites volgens de aanklacht om aanhangers te rekruteren, propaganda te verspreiden en fondsen te werven.



Twitter en Google weigeren te reageren op de zaak. Vertegenwoordigers van Facebook waren donderdag niet bereikbaar voor commentaar. Tot dusver zijn vergelijkbare rechtszaken in de VS steeds op niets uitgelopen.



Bij de aanslag in San Bernardino kwamen in 2015 veertien mensen om het leven. Dat gebeurde toen een geradicaliseerd echtpaar het vuur opende in een overheidsgebouw. Het stel werd enkele uren later gedood bij een schotenwisseling met de politie.