Webwinkels sturen creditcardgegevens door naar criminelen

Als criminelen eenmaal binnen zijn, nestelen ze zich in een betaalomgeving door een stuk code in te voegen. Deze zorgt ervoor dat alle gegevens die een nietsvermoedende klant invoert bij een aankoop via omwegen wordt doorgestuurd naar servers in belastingparadijzen en landen als Rusland en Oekraïne. Daar worden ze verhandeld op het dark web, websites die alleen met specifieke software en protocollen te benaderen zijn. Ook op het open web worden creditcardgegevens aangeboden voor zo’n 25 tot 65 dollar per stuk. Op de website Gold Bank Cards worden bijvoorbeeld ook Nederlandse creditcards aangeboden.



De Groot schat dat er inmiddels al voor minstens 50 miljoen dollar aan creditcardgegevens verhandeld zijn door de hacks die hij ontdekte. Op dit moment richten criminelen zich nog zelden op de in Nederland populaire iDeal-betalingen, dus zijn betaalgegevens van Nederlanders vaak niet in gevaar. Criminelen hebben, ook bij iDeal-betalingen, wel toegang tot gedetailleerd koopgedrag met gevoelige gegevens die ze laten lekken. Ook wachtwoorden kunnen ze op deze manier achterhalen.