40.000 kippen dood bij grote brand in Swifterbant

Politie Dronten houdt schoolplein in de gaten

12 augustus Tot twee keer toe zijn jongeren hetzelfde schoolplein in Dronten afgestuurd. De eerste keer kwam de politie in actie toen ze een stuk of tien alcohol drinkende jongeren aantroffen. Dat was in de nacht van donderdag op vrijdag. De jonge drinkers kregen een proces verbaal. De volgende nacht waren ze er echter weer. Net als de politie.