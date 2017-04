Aquamarijn waakt over vliegersmonument Dronten

Tijdens de officiële overdracht kregen de kinderen een verhaal te horen over een neergestort vliegtuig. Het vliegersmonument in het centrum van Dronten herinnert aan de gesneuvelde militaire vliegers uit de Tweede Wereldoorlog, die hun leven waagden voor de bevrijding. Onder hen waren vijf bemanningsleden van de Lancaster ED 357 die in de nacht van 11 op 12 juni 1943 is neergestort in het IJsselmeer.