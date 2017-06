Beitske Visser uit Dronten: De snelste vrouw van Nederland

Beitske Visser (22) wil doorbreken in de Formule 1. De in Dronten geboren coureur maakte zondag haar reputatie waar door op het circuit van Zandvoort het baanrecord in een elektrische raceauto te verpulveren.

Je hebt het baanrecord in Zandvoort aangescherpt met vijftien seconden naar 1.48.3. Hoe was dat?

,,Ik ben een paar weken geleden benaderd door de Universiteit van Eindhoven. Een groep studenten heeft een elektrische raceauto gebouwd en wilde deze testen op het circuit in Zandvoort. Daarop heb ik in België een keer op een recht stuk kunnen wennen aan de auto. Ik doe dit erbij, ook omdat ik weet dat in de autosport steeds meer elektrisch wordt gereden. Het leuke was dat er in Zandvoort nog best veel mensen bij waren. De auto maakt zo weinig geluid dat ik de wind kon horen. Ik heb een snelheid van 240 km p/u gehaald. Het kan nog harder want het batterijpakket was nog niet op vol vermogen, maar dit is al heel hard voor zo’n auto.”

Eigenlijk ben jij de snelste vrouw van Nederland

,,Dat ben ik sowieso. Racen is mijn grote passie. Dat was op mijn vijfde al, toen ik begon met karten. Sindsdien race ik eigenlijk altijd tegen mannen. Je kan je carrière in de autosport niet uitstippelen, maar het is mijn droom om als vrouw Formule 1-coureur te worden.”

Hoe reëel is dat?