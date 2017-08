Biddinghuizen heeft níks aan Lowlands

25 keer Lowlands bij Biddinghuizen. Wat heeft dat Biddinghuizen zelf gebracht? Nikes eigenlijk. En toch is het leuk. ,,Vroeger zeiden ze Lowlands in Dronten. Dat was wel even een dingetje.''

Biddinghuizen ligt kilometers van Lowlands. Eerst drie kilometer de provincieweg af, daarna nog vier kilometer de polder in. Jammer, zo missen de dorpelingen alle actie. Zelf hebben ze die niet zo met drie lege pleinen en een kerk zonder functie.

Bubbel

,,Ze vragen wel eens waar het centrum is", zegt Myriam Nijhuis in 'De Kleine Huishoudbeurs', een soort Blokker. Pijnlijk, hun winkel lígt in hartje centrum. ,,Aan Lowlands hebben we niks. Een zelfstandige bubbel, dat is het." Van de 60.000 bezoekers eindigt zelden iemand in dit dorp. ,,Soms komt iemand voor een luchtbed of een koelbox."

Pornoboekjes

Bij Marco Becker van de tijdschriftenwinkel, twee deuren verderop, komen ze wel eens een pornoboekje kopen, ook al geen omzet die zoden aan de dijk zet. Albert Heijn en de Lidl hebben er nog het meeste aan, want geoefende Lowlandgangers halen daar op de heenweg hun leeftocht.

Sleeptrekkers

Becker is zelf nooit op Lowlands geweest. ,,Ze verkopen alleen kaarten voor drie dagen", en zo groot is z'n nieuwsgierigheid nou ook weer niet. ,,We gingen vroeger op de laatste dag kijken. Met regen was het er één modderpoel. Boeren halen met de trekker dan auto's uit de prut. Voor een tientje. Mét of zonder bumper, ze kijken er niet nauw."

Niet Dronten!