Black-metalliefhebber uit Libië: 'Uitzetting zou mijn dood worden'

video,,Alle stress is weg!'', zegt een dolblije Khalil Elgaritli (26). Bij het wekelijkse stempelen in azc Dronten is er donderdag goed nieuws: hij mag in Nederland blijven. Eindelijk rust na jaren van bedreiging en geweld om wie hij is: een black metal-liefhebber uit Afrika.

Het is donderdag feest in de opvang in Utrecht waar hij verblijft. Opgelucht komt Khalil terug uit Dronten, een brief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in de hand. ,,I got my permit to stay'', zegt hij even later tegen deze krant.

Concessies

De geboren Libiër had het zichzelf een stuk makkelijker kunnen maken door zijn lange manen af te knippen, zijn skinny jeans in te wisselen voor een normale broek en zijn liefde voor black metal niet openlijk te belijden. Maar Khalil doet geen concessies. Hij lééft voor de metal - al heeft deze zin een wrange bijsmaak. Deze snoeiharde muziek met voormannen die over hel en verdoemenis rochelen is levensgevaarlijk voor hem gebleken. Zelfs in het asielzoekerscentrum (azc) Dronten wordt hij lastiggevallen.

Muziek

Als tiener in Libië ontdekt hij de metal via satelliet-tv. Via internet bestelt hij deze muziek in het buitenland - in het volgens Khalil 'voor 99 procent islamitische' Libië is die niet verkrijgbaar. Zijn omgeving ziet het met afgrijzen aan. Als liefhebber van metal, met z'n duistere imago, word je niet geaccepteerd. Khalil zet door.

Met zijn vriend Ahmed vormt hij het bandje Deathcrush. De islamitische politie pakt ze vervolgens op. Als ze berouw tonen, komen ze vrij. Nadat Khalil op de universiteit vervolgens in elkaar is geslagen, besluiten de twee vrienden in 2014 te vluchten naar Oekraïne, een land waar ze makkelijk een visum voor kunnen scoren. Khalil gaat er Russisch studeren. In tegenstelling tot in Libië zijn heavy metal en aanverwante stromingen razend populair in Oekraïne. Maar als Afrikaan heb je het zwaar. Het neofascisme is er wijdverbreid. ,,Op straat werden we uitgescholden voor zwarte apen.''

Doorstart

Khalil en Ahmed maken een doorstart met Deathcrush. Het gaat mis als ze bij een optreden worden aangekondigd als band uit Libië: doodsbedreigingen worden geuit, het optreden gaat niet door. De twee verlaten Oekraïne in augustus 2016. Ahmed komt in Duitsland terecht, Khalil in Nederland. Hij belandt in azc Dronten en wandelt op een dag platenzaak Off the Record in Kampen binnen, tevens een platenmaatschappij.



Eigenaar Tjeerd de Jong raakt onder de indruk van opnamen van Deathcrush die in Oekraïne zijn gemaakt en besluit een cd uit te brengen. ,,Lekkere old-school black metal'', zegt De Jong. Nee, met medelijden heeft het niets te maken. ,,Als ik het niet goed vind, breng ik het niet uit.''

Tweede album

De reacties zijn goed, zegt De Jong en Deathcrush werkt inmiddels aan een tweede album. Ahmed heeft een verblijfsvergunning voor Duitsland gekregen en komt af en toe op bezoek. Maar als de asielaanvraag van Khalil wordt afgekeurd, slaat de schrik toe. Uitzetting naar Oekraïne dreigt. ,,Dat zou mijn dood worden''', zegt Khalil. Zijn advocaat Mark Volwerk dient een zienswijze in. ,,Khalil heeft te maken gehad met geweld en extreme bedreiging in Oekraïne en genoot geen bescherming van de politie'', legt hij uit.