Boete voor 'mishandeling met Swiffer'

De ruzie in september vorig jaar in de Jacobsonstraat in Deventer kwam niet uit de lucht vallen. De twee aangevers en de familie van verdachte Matthew K. lagen al langer overhoop. Nu was het een minderjarige jongen die kennelijk inging op treiterijen van de twee latere aangevers. K. zag het van afstand en wilde, naar eigen zeggen, de minderjarige beschermen. Ergens kreeg hij een metalen voorwerp in handen gedrukt en raakte er de hoofden van beide aangevers mee, zo stond in de tenlastelegging te lezen. Daarna vloog het voorwerp door de ruit van de voordeur van de twee aangevers. Een van hen had een klap tegen zijn oor gekregen en hoorde een tijdje slecht. Hij vroeg om een schadevergoeding van 450 euro, de ander om 400 euro. Wat voor metalen voorwerp was het? Een ijzeren staaf, zoals het Openbaar Ministerie denkt? De verdachte had het over een schoffel en zijn advocaat over een aluminium Swiffer. K. stond tegenover twee mannen waarvan er een breekijzer in zijn handen had. ,,Daarmee kun je iemand de hersens in slaan'', zei advocaat Jan Vlug, ,,van een Swiffer voel je amper iets''.