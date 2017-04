Boze patatbakker is Twitter-pester van burgemeester

Een grote verrassing is het niet dat Van Flierenburg de boosdoener is. Hij ligt al jaren overhoop met de gemeente over de standplaats voor zijn snackwagen.

Beledigingen

Na enige aarzeling wil Van Flierenburg het wel zeggen: ja, hij zit de burgemeester te sarren op Twitter. Al gebruikt De Jonge andere woorden: hij vindt het ‘beledigend en misleidend’ wat er uit zijn naam wordt verkondigd op Twitter en Instagram. Met dat laatste, inmiddels verwijderde fake-account, heeft Van Flierenburg niets te maken, zegt hij. ,,Wel leuk dat ik niet de enige ben, haha.’’

Maar ‘Frank Patat’ profileert zich op Twitter wel als ‘Aatje der Jonge’. Inclusief profielfoto van een bedenkelijk kijkende burgemeester met een gefotoshopte sinterklaasmuts op het hoofd. In de begeleidende tekst staat: ‘Ik gebruik macht alsof ik je anaal verkracht’.

,,De Jonge pest mij net zo goed’’, vindt Van Flierenburg. Twee rechtszaken lopen er nog met de gemeente. Het geschil over de standplaats voor zijn snackwagen sleept zich al jaren voort. ,,De Jonge rekt de boel’’, beweert Van Flierenburg. ,,Ik wil aan het werk in Dronten, maar dat mag nog niet.’’

Wiet

Verder wil hij een schadevergoeding van 25.000 euro omdat de gemeente op haar website meldde dat hij voor de rechter moet verschijnen voor het kweken van wiet. ,,Ze zitten me enorm dwars’’, zegt de Drontenaar, die geen kwaad ziet in zijn twitter-activiteiten. ,,Het is een persiflage. De Jonge is een publiek persoon, dan moet je wat kunnen hebben.’’

De Jonge wil niet reageren, hij wacht het politie-onderzoek af. Voor de politie is Van Flierenburg nog niet in beeld, zegt een woordvoerster. ,,We moeten gegevens opvragen bij buitenlandse bedrijven, dat kost tijd.’’