Dronten krijgt 35 extra studentenkamers

Het aantal studenten aan de Aeres Hogeschool stijgt. Komend jaar krijgen 2.200 studenten les aan de agrarische hogeschool, waaronder 700 eerstejaars. Het gevolg is dat de vraag naar kamers in Dronten groeit. Nu wonen veel studenten in het dorp, maar de gemeente streeft naar meer huisvesting op de campus. De nieuwe studentenkamers passen in dat beleid.

De 50 studentenkamers worden ondergebracht in 10 IQ-woningen. De oplevering is in september, vóór het nieuwe studiejaar. De aangekondigde extra 35 kamers worden op eenzelfde manier gebouwd. Wethouder Verlaan verwacht dat de oplevering in december is.