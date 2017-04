Dronten wil einde aan chaos geparkeerde fietsen

Volgens wethouder Dirk Minne Vis worden fietsen soms bewust niet in de stalling geparkeerd omdat de eigenaar, die een sticker op zijn fiets geplakt krijgt, toch 24 uur de tijd heeft die weg te halen. Dat leidt tot een rommelig straatbeeld, een slechter bereikbaar station en hinder voor slechtzienden als de fietsers op hun route staan. Vis spreekt van ''een berekende overtreding'', terwijl het helemaal niet nodig is. Vorig jaar nog is de stallingsruimte uitgebreid, dus er is plaats genoeg.

Medewerkers van de gemeente halen nu nauwelijks fietsen weg bij het station. Dat zal veranderen, denkt Vis. ''Dan zal het in het begin best even ruzie zijn. Het is een kwestie van wennen. We gaan dagelijks controleren. En fietsen weghalen als dat nodig is. Dat doen ze in Amsterdam ook.''