Esther Paul (43) werd vermoord en in Veluwemeer gedumpt

De 43-jarige Esther Paul uit Almere die op 30 april in het Veluwemeer werd gevonden was al dood voordat ze in het water werd gedumpt. In de dagen voordat ze werd vermoord zat ze ondergedoken op camping Rivièra Beach in Biddinghuizen.

Het lichaam van Paul werd op zondagochtend 30 april omstreeks 10.30 uur door twee toeristen gevonden die voorbij fietsten. Ze lag aan de oever in het water, halverwege de Harderbosweg; de lange dijk aan de Flevolandse kant van het Veluwemeer.

Vlakbij Walibi

Volgens de politie verbleef de vrouw uit Almere sinds woensdag 26 april in een chalet op camping Rivièra Beach aan het Veluwemeer in Biddinghuizen, vlakbij attractiepark Walibi. De camping ligt op zo’n acht kilometer van de vindplaats van haar stoffelijk overschot. Paul is door campinggasten een aantal keer gezien, onder meer in de Spar-winkel op de camping. Op zaterdag 29 april, de dag voordat ze werd gevonden, is ze rond 17 uur voor het laatst in leven gezien.

Volledig scherm In een van deze vakantiebungalows was het slachtoffer ondergedoken. © Opsporing Verzocht

Drugscrimineel

Esther Paul zat in het criminele milieu. Ze had tot vorig jaar augustus een relatie met Frank G. – een bekende drugscrimineel die momenteel een gevangenisstraf van vier jaar uitzit. Zelf was Paul ook verdachte in twee grote henneponderzoeken. Ze werd veroordeeld tot vijf maanden cel voor witwassen van crimineel geld uit wietkwekerijen in onder meer Almere. In 2014 kwam ze weer vrij. De politie bevestigt dat Paul in aanraking is geweest met justitie en een gevangenisstraf heeft uitgezeten wegens witwassen, maar onderzoekt nog of haar criminele verleden een rol heeft gespeeld bij haar dood. ,,Het kan ook zijn dat ze een ander conflict had dat haar fataal is geworden”, zegt woordvoerder Jacqueline van Houten van de politie Midden-Nederland.

Zondagavond

Hoewel de politie vier dagen na de vondst van het lichaam nog zei dat de identiteit van het slachtoffer niet bekend was, lijkt het erop dat de politie vrijwel meteen wist dat het om Esther Paul ging. Op zondagavond 30 april bezochten rechercheurs camping Bremerbergse Hoek, dat vlak in de buurt ligt. ,,Ze hadden een foto van Esther Paul bij zich, waarop ze nog leefde, en vroegen of ik haar hier had gezien”, zegt de receptioniste. ,,Dat is niet het geval, ik herkende haar niet. Ook wilde de politie de gastenlijst hebben.”

Opsporing Verzocht besteedde gisteravond uitgebreid aandacht aan de moord op Paul. De politie zoekt getuigen die het slachtoffer na 17 uur die zaterdagmiddag nog hebben gezien, bijvoorbeeld bij haar chalet of ergens anders op de camping. ,,Het kan zijn dat ze bezoek heeft gehad of bij iemand in de auto is gestapt op het campingterrein of op de parkeerplaats ervoor”, aldus Van Houten.