Flevoland weer zwaluwproof

videoSWIFTERBANT - Oeverzwaluwen wacht een warm welkom in Flevoland. Dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers van het Flevolandschap zijn speciale oeverzwaluwwanden in Kamperhoek en Pampushout broedklaar gemaakt.

Oeverzwaluwen zijn bijzondere globetrotters die overwinteren in Afrika. In de lente komen ze weer naar Europa om te broeden. Dit doen zij graag in waterrijke gebieden zoals natuurgebieden de Kamperhoek bij de Ketelbrug en De Pampushout in Almere.

In de Pampushout verwijderden vrijwilligers het oude nestmateriaal uit de betonnen oeverzwaluwwanden en vulden de gaten weer op met zand. In de Kamperhoek werd de voorste anderhalve meter afgegraven, zodat de zwaluwen in deze nieuwe laag zand weer nieuwe nesten kunnen maken. De broedperiode van de zwaluw is van eind maart tot september.

Afkalving

Van nature ontstaan oeverzwaluwwanden door afkalving van de rivieren in rivierbochten. In Nederland zijn veel van deze bochten uit de rivieren gehaald ten behoeve van de scheepvaart en de waterafvoer. Omdat in ons landschap weinig natuurlijke plekken meer zijn waar de oeverzwaluw een nest kan maken, heeft het Flevo-landschap twee oeverzwaluwwanden in haar gebieden gebouwd. Hier kunnen de vogels rustig hun kroost grootbrengen.