'Jongen die uit attractie in Walibi sprong krijgt pretparkverbod'

In een video is te zien hoe de bezoeker van het pretpark in Biddinghuizen uit een bootje van de wildwaterbaan El Rio Grande springt nadat zijn vriend ‘De vloer is lava!’ roept. Vervolgens staat hij op en springt het water in. 'De vloer is lava' is een internethype waarbij je binnen vijf seconden met je voeten van de vloer moet.