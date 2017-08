Lowlands? Fijne buurman!

,,We horen Lowlands soms amper, het is maar net hoe de wind staat, en met de tv aan hoor je al helemaal niks in huis. Bovenal: ik vind het leuke muziek." Op de burendag vertelt organisator Mojo altijd wie er komt. ,,Er is een contactnummer. Als ze hier zwart parkeren of op het terrein willen komen, bellen we. Ze zijn er altijd zo." Ze kruisten al aan waar ze bij willen zijn: Chef'Special, Sean Paul en Bastille. ,,We eten eerst wat, voeden hier de paarden en de honden en binnen 'n kwartier staan we voor het podium. Slapen doen we thuis. Wie kan dat nou zeggen?"