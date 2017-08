Luchtruim boven Lowlands drie dagen deels dicht

Vlieg­tuig­toe­rist niet welkom op Lowlands

17 augustus Er geldt tijdens Lowlands een vliegverbod in het luchtruim van het festival. Dat heeft de landelijke overheid beslist op verzoek van burgemeester Aat de Jonge van Dronten. Als burgemeester is hij verantwoordelijk voor de veiligheid van het festival in Biddinghuizen.