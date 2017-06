Meebewegende emmers scheelt boer extra wandeling

Met volle emmers aan een wandeling door de stal beginnen en bij het eerste kalf de helft al kwijt zijn. Het is de ergernis van menig boer, weten vier studenten van de Aeres Hogeschool in Dronten. Als oplossing bedachten zij de Emmertaxi. Student Jurjen van Dam legt uit.

Welk probleem moet de Emmertaxi verhelpen?

,,Er zijn boeren die met meerdere emmers door de stal sjouwen. Bijvoorbeeld naar kalveren. Dat is zwaar, zeker als je meerdere emmers met biest moet sjouwen. Met de taxi halen we extra arbeid weg, want je kunt zes emmers tegelijk meenemen. Ook staan de emmers niet vast in een kar. Ze kunnen meebewegen met de golven van de melk, waardoor er niets uit gaat."

Klinkt simpel. Is het dat ook?

,,Het duurde even voordat we een techniek hadden waardoor de emmers niet meer morsten. Nu we een mooi systeem hebben dat de emmers meebewegen met de melk werkt het goed."

Voor wie is deze taxi geschikt?

,,Vooral voor de iets grotere veehouder met minimaal honderd koeien. De kleinere boeren sjouwen met minder emmers en de allergrootste boeren hebben een melktank. Dat is een zelf rijdend karretje, maar die is best wel duur. De Emmertaxi is voor de tussengroep bedoeld die veel met emmers moet sjouwen en niet wil investeren in een melktank. De reacties vanuit de sector zijn wisselend. De taxi kost 300 euro - inclusief zes emmers - en we hebben er al een aantal verkocht. Het is mooi om te zien dat er interesse voor is."

Jullie zijn een studentbedrijf. Hoe is de uitvinding beoordeeld?