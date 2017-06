Nadieh (18) slaagt summa cum laude ,,Feestje komt nog''

Hoe heb je je voorbereid op je examens? ,,Ik heb vooral veel oefenexamens gemaakt. Daaruit kon ik afleiden welke vraagstellingen ik kon verwachten op het examen. Zo kwam ik er bij scheikunde achter dat er best wel wat standaard onderwerpen en vragen zijn die altijd terugkomen. Die had ik dan in ieder geval onder de knie. Het was oefenen, oefenen, oefenen.’’

Wat dacht je toen je gebeld werd door school?

,,Ik was heel erg blij, maar ook een beetje in de war. Ik had nooit verwacht dat ik het examen zo goed zou maken. Toen mijn mentor me woensdag belde, noemde hij ook mijn cijferlijst op. De helft van het gesprek heb ik van verbazing niet meegekregen. Alle cijfers zijn langs me heengegaan, behalve de cijfers voor wiskunde en scheikunde, want daarvoor haalde ik een tien.’’