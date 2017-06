Ook burgemeester Dronten hekelt kritisch rapport over politie

Burgemeester Aat de Jonge van Dronten hekelt het kritische rapport van de twaalf Commissarissen van de Koning over de Nationale Politie. ,,De CdK's gaan daar niet over'', zegt hij.

De burgemeesters juist wel, stelt hij. En dat doen ze ook, aldus De Jonge. Zo hebben de burgemeesters hun veiligheidseisen neergelegd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zodat het nieuwe kabinet erop kan kauwen.

Verder herkent De Jonge zich niet in het bijzondere kritische rapport van de twaalf CdK's over de invoering van de Nationale Politie. Dit zou desastreuze gevolgen hebben voor met name de politiebezetting in plattelandsgebieden.

Volgens De Jonge is er in Dronten geen probleem. Al geeft hij toe dat de aanrijtijden niet altijd worden gehaald in zijn uitgestrekte gemeente. ,,Als je die norm anders zou formuleren, ziet het er beter uit.''