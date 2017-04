Particulier bedrijf gaat zoeken naar vermiste Ruben (25)

Ruben Kramer verliet zijn huis in Dronten op vrijdag 17 maart. Twee dagen later vond de politie zijn auto in de buurt van de Ketelbrug. Dagenlang is intensief gezocht naar de 25-jarige Drontenaar. Agenten gingen met auto's en fietsen op zoek naar sporen van de man en zijn ook het Ketelmeer en IJsselmeer opgevaren in de hoop Kramer te vinden. Bij de zoektocht is ook een politiehelikopter ingezet. "Helaas wederom zonder resultaat", laat de politie vrijdag weten. Kramer is nog altijd niet gevonden.