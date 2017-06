Ravage en gewonde bij ongeluk in Dronten

Drontense coureur verbreekt elektrisch record in Zandvoort

4 juni Het is haar gelukt. Beitske Visser uit Dronten heeft het baanrecord verbroken met 15 seconden. Ze legde tijdens de Pinksterraces het circuit van Zandvoort in een elektrische raceauto af in 1.48.3 en was daardoor sneller dan wie dan ook voor haar.