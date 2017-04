Redden asielzoekers Koningsdag in Dronten?

Uitgekleed programma voor Koningsdag Dronten door te weinig vrijwilligers

23 maart De viering van Koningsdag in Dronten staat onder grote druk door een tekort aan vrijwilligers. Zo'n vijftig mensen zijn er nodig, slechts de helft is beschikbaar. ,,Het gevaar is een uitgekleed programma'', zegt voorzitter Daniëlle Banis van STADronten.