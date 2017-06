Scholen Flevoland te druk voor 'Meer Muziek in de Klas'

Er is hardnekkig weinig belangstelling dit jaar van scholen in Flevoland om mee te doen aan 'Meer Muziek in de klas', een landelijke muziekwedstrijd voor basisscholen die eindigt met een finale in Ahoy in Rotterdan met koningin Maxima. Naar een oorzaak kan de organiserende stichting slechts gissen.

Voor de tweede editie van 'Meer Muziek in de klas', een project dat zich richt op meer en beter muziekonderwijs op basisscholen, heeft zich tot nu toe geen enkele school in Flevoland gemeld. ''Teleurstellend'', zegt Aimee Mars van 'Meer Muziek in de Klas'. Tijdens de eerste editie vorig jaar deden vier Flevolandse scholen (van de in totaal dertig) met meerdere acts mee. Het Lichtschip uit Ens, De Toermaleijn uit Zeewolde en twee basisscholen uit Almere. De Toermaleijn reikte toen tot de finale.

Geen idee

''Wat is er toch aan de hand in Flevoland?'', is de vraag die Aimee Mars zich al meerdere keren heeft gesteld. Een antwoord heeft zij niet. ''Ik heb geen idee waarom zich nog geen enkele school uit Flevoland heeft gemeld. ''Ik snap best dat scholen heel druk zijn, met hoe om te gaan met sociale media bijvoorbeeld, met gezondheidslessen, noem maar op. Maar de finale in Ahoy halen en optreden voor Maxima moet toch uitdaging voldoende zijn? Ik zou het zo leuk vinden als de scholen in Flevoland volop mee zouden doen.''