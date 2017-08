Social media gaan los op gezond Lowlands-artikel: 'Ik kom niet meer bij'

The Green Happiness zorgde gisteren voor een hoop reuring op social media. De redactie van de website, die draait om gezond en bewust eten, plaatste een artikel over het festival Lowlands in Biddinghuizen: Hoe overleef je Lowlands zo gezond en leuk mogelijk? En dat stuk schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat.

Tik in de Twitterzoekmachine de woorden 'The Green Happiness' en je vindt een waslijst aan reacties en grappen op het desbetreffende Lowlands-artikel. Een van de reacties kwam van het festival zelf: 'En vergeet ook niet op tijd naar bed te gaan, he kinders!'.

In het artikel oppert The Green Happiness tips voor een gezonde levensstijl op Lowlands. Een selectie van de tips die worden gegeven: Drink veel water, maak een kop kamillethee voor het slapen gaan, neem veel fruit mee in een tas en kook op de camping (bijvoorbeeld havermout) om kosten te besparen.

Diarree

Naast Lowlands kon The Green Happiness ook rekenen op grappen van andere social media-gebruikers. Zo kwamen er reacties van bijvoorbeeld Cathelijne en Jelmer: 'Misschien moet je gewoon eens een pauze nemen van je diarree en kapot gaan op Lowlands?!' en 'Please, kan iemand op Lowlands een emmer bier over deze weerzinwekkende bakvis gooien? Zelden zoiets ergs gelezen.'

Toch kreeg The Green Happiness niet alleen een bak stront over zich heen. Er waren ook mensen die het juist opnamen voor de website. Zo schrijft Sophie: 'Dat artikel van The Green Happiness is super kut. Maar wel heel goed bedoeld. Echt geen zin om erop te haten. Of om jullie haat te lezen.' En Geert schrijft: 'Snap niet wat er - behalve de muziektips - zo erg is aan die Lowlands-tips van die Green Happiness vrouwen. Past prima bij hun doelgroep.'