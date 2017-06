Te weinig vrijwilligers voor Huttenfeest Biddinghuizen

Teun van Beek, voorzitter van de IJsvogel is teleurgesteld. ,,Het heeft ons een paar slapeloze nachten gekost", zegt hij, ,,maar uiteindelijk staat de veiligheid voorop." Ondanks herhaaldelijke oproepen van de organisatie bleef het aantal beschikbare vrijwilligers steken op elf of twaalf. ,,Per dag hebben we er ongeveer 25 nodig", illustreert Van Beek het tekort. ,,Mensen zeggen geen tijd te hebben, maar onze indruk is ook dat ze er geen zin in hebben. We hadden nu nog minder aanmeldingen dan vorig jaar."