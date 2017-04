Theo uit Dronten wint jaar lang gratis leven: Een heerlijk gevoel

Door het kiezen van de juiste sleutel, won hij de prijs waarbij zijn hypotheek, brandstof, kleding en de vakantie voor hem, zijn vrouw en twee kinderen worden betaald. ,,Ik mocht als achtste een sleutel kiezen en had vanaf het begin al die sleutel in gedachten. Toen die steeds ongekozen bleef, koos ik die", verklaart De Jong.

Hoofdprijs

Toen even later de codes van de sleutels werden ingevoerd, bleek dat De Jong de gelukkige winnaar van de hoofdprijs is. ,,Heel erg gaaf. Het besef dat ik heb gewonnen moet nog wel een beetje komen."

Wat hij precies gaat doen met het geld dat hij overhoudt nu hij een deel van de vaste lasten niet hoeft te betalen, weet De Jong nog niet. ,,Ik blijf gewoon werken als reachtruckchauffeur bij Ridder in Harderwijk. Het is fijn dat we nu af en toe iets extra's kunnen doen met ons gezin. In huis mogen er wel wat dingen opgeknapt worden, maar verder heb ik geen grootse plannen. Vanavond ga ik uit eten met mijn vrouw, maar dat hadden we ook gedaan als ik niet had gewonnen."