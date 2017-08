Trailer in lichterlaaie in Dronten: 'Ik werd wakker van de stank'

Om tien voor drie kreeg de brandweer een melding binnen van de brand in Dronten. Zij kon de trailer die in lichterlaaie stond snel blussen. Helaas was het te laat om de trailer van de vrachtwagen te redden. Er raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de brand, is niets bekend. ,,Het is wel een oude trailer'', vertelt politiewoordvoerster Willemijn Pomper.

Buurtbewoner Petra Bremer werd afgelopen nacht wakker van de stank van de brand. ,,Ik ben op onderzoek uitgegaan, de brand was achter ons. Ik heb mijn man wakker gemaakt en alle ramen dicht gedaan'', vertelt ze. ,,Mijn man is gaan kijken. Het was een trailer met kermisspullen die in de brand stond, het stonk heel erg.'' Of de trailer daadwerkelijk vol met kermisspullen stond of leeg was, is niet bekend bij de politie.