Turkse vlag wappert boven stembureau in Biddinghuizen

Want in de moskee zit een van de drie stembureaus van het dorp. Plomp: ,,We kiezen een Nederlands parlement, met Nederlanders, waar ze ook van oorsprong vandaan komen. Niets op tegen. Allemaal prima." Wat er dan niet prima is is? Dat is in 1 woord samen te vatten: Erdogan. De Turkse president heeft 'ons tot op het bot beledigd', stelt Plomp. ,,Niet zomaar iemand die je naroept op de markt, maar de president van een groot land."