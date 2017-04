Uitgekleed programma voor Koningsdag Dronten door te weinig vrijwilligers

De organisatie doet een oproep aan Drontenaren om zich snel te melden, anders is STADronten genoodzaakt om in het programma te snijden. ,,We hebben een mooie nieuwe attractie, de junglerun, maar daar horen vier of vijf vrijwilligers bij te staan'', zegt organisatielid Annelies van Oosterhout. ,,Bij te weinig mensen moeten we dat schrappen.''