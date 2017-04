Verhuizing XL de Ateliers ketst af

De verhuizing van XL de Ateliers naar de Rendierweg in Dronten lijkt van de baan. De gemeente wil er niet meer aan meewerken. Grote vraag is: hoe nu verder?

John Hagel van XL de Ateliers wil nog niet reageren. ,,Het is precair'', zegt hij alleen over het afketsen van de verhuizing. ,,Wat er nu gaat gebeuren? We gaan maar weer in gesprek met de gemeente.'' De teleurstelling is groot, dat is overduidelijk.

De voormalige boerderij aan de Rendierweg leek zo'n mooie oplossing voor XL de Ateliers, een kunstencentrum waar meerdere creatieve bedrijfjes gevestigd zijn. 'XL' zit nu nog op bedrijventerrein Business Zone, maar botst daar met het bestemmingsplan en moet vertrekken. Bedoeling was dat de stichting XL het huidige onderkomen van de hand zou doen om met de opbrengst grond en opstallen aan de Rendierweg te kunnen kopen.

Om het huidige pand aantrekkelijker te maken - en de verkoopprijs te kunnen opschroeven - is 'XL' nog begonnen met een verbouwing, schrijft het college in een brief aan de raad. Maar er is te weinig geld om de klus af te maken en de deadline komt in zicht. In mei zou de verkoop afgerond moeten zijn en dat gaat niet lukken.