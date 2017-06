Vermoorde Esther Paul (43) zat ondergedoken op camping Rivièra Beach in Biddinghuizen

De 43-jarige Esther Paul uit Almere die op 30 april dood in het Veluwemeer werd gevonden zat ondergedoken op camping Rivièra Beach in Biddinghuizen. Dat zegt de politie, die vanavond in Opsporing Verzocht aandacht besteedt aan de moordzaak.

Het lichaam van Paul werd op zondagochtend 30 april omstreeks 10.30 uur door een voorbijganger gevonden. Ze lag aan de oever in het water, halverwege de Harderbosweg; de lange dijk aan de Flevolandse kant van het Veluwemeer.

Wietkwekerijen

De vrouw uit Almere zat volgens het Algemeen Dagblad in het criminele milieu. Ze had tot vorig jaar augustus een relatie met een bekende wietcrimineel, die momenteel vastzit. Zelf was Paul ook verdachte in twee grote henneponderzoeken. In januari vorig jaar werd ze veroordeeld tot vijf maanden cel voor witwassen van crimineel geld uit wietkwekerijen in onder meer Almere.

Niks gehoord

Volgens de politie zat Esther Paul vlak voor haar dood ondergedoken op camping Rivièra Beach in Biddinghuizen. Of ze daar ook om het leven is gebracht, is niet bekend. ,,Daar hoef je niet vanuit te gaan”, zegt een oudere dame met rood haar en Amsterdams accent. Ze zit op een tuinstoel in de zon naast haar stacaravan. ,,We staan hier al dertig jaar met dezelfde groep vrienden. Als er op deze camping zoiets verschrikkelijks was gebeurd, hadden we het als eerste gehoord. Maar het zegt me niks, ik ken het verhaal alleen uit de media.”

Filmploeg

Ook de receptioniste weet niet veel. ,,Een filmploeg van Opsporing Verzocht is hier langs geweest, maar verder weet ik er niks van.”