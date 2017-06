Vijf auto's botsen op de N307 in Dronten

‘Obstacle running heeft een ruig imago, maar is eigenlijk best veilig’

12 juni De organisaties van Mudmasters in Biddinghuizen en de survivalrun Thor in Zwolle nemen geen extra veiligheidsmaatregelen tijdens de ‘obstacle runs’ die zij organiseren. Dat laten de organisaties desgevraagd weten naar aanleiding van het dodelijke ongeluk dat dit weekend gebeurde tijdens een obstacle run in Venlo.