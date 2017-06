Vijf jaar cel voor steekpartij in Dronten

Een 36-jarige man uit Dronten is woensdag veroordeeld tot 5 jaar cel voor een poging een man met een mes om het leven te brengen. Het slachtoffer zakte iets later voor de deur van de buren van de verdachte op straat in elkaar.

De steekpartij had plaats in de avond van 17 januari dit jaar. Toen de politie even later de woning van Gerjan Van W. betrad, vonden agenten er drugs en weegschalen. Er lag drugs en een weegschaal en er was overduidelijk net schoongemaakt in de woonkamer en de wasmachine had kort ervoor nog gedraaid.

Opzet

Buiten was net Van W. aangehouden die alleen in een spijkerbroek rondliep. Het slachtoffer verklaarde dat hij in de woning van de verdachte uit het niets gestoken werd. Een forensisch arts stelde dat het slachtoffer twaalf keer geraakt was: in de hals, borst, buik, linkerarm en het linker bovenbeen. Met name het steken in de hals en borst kunnen gezien worden als een poging iemand te doden, aldus de rechtbank in Lelystad woensdag. Daarmee is volgens de rechters bewezen dat de verdachte de opzet had het slachtoffer te doden.