Vliegtuigtoerist niet welkom op Lowlands

video Brand kippenschuur Swifterbant vierde drama voor familie

16 augustus De stalbrand waarbij woensdagochtend 40.000 kippen omkwamen in Swifterbant is opnieuw een 'groot drama' voor de familie. Het bedrijf werd twee keer geruimd door vogelgriep en onlangs werd het bedrijf gesloten nadat het giftige bestrijdingsmiddel fipronil in hun stal is gebruikt.