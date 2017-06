Voorlichting tegen (cyber-)pesten valt in de smaak in Dronten

De voorlichtingsdag voor alle scholieren uit Dronten is een opmaat naar het Youngsterfeest dat deze zomer voor het eerst wordt opgenomen in het programma van de Meerpaaldagen. Alle in Dronten aanwezige leerlingen van de twee middelbare scholen uit het dorp komen in vier sessies langs in De Meerpaal. Via hun eigen koptelefoon kunnen ze de voorlichtingsfilms op het grote scherm volgen. Na een wat rumoerige start is het al snel muisstil in de zaal. Af en toe klinkt wat gelach.