Walibi ziet af van rechtszaak over opnames pornofilm Kim Holland

Redden asielzoekers Koningsdag in Dronten?

30 maart Redden asielzoekers Koningsdag in Dronten? Het lijkt erop. Het COA wil bewoners van AZC Dronten inzetten als vrijwilliger op 27 april. STADronten, de organisator van het feestprogramma, is er dolblij mee. Immers, er is een groot tekort aan helpers.